L'Inter sta trattando a oltranza con il Bayern Monaco per assicurarsi Benjamin Pavard: per ora, conferma il Corriere della Sera, i nerazzurri hanno messo sul piatto 25 milioni di euro più bonus contro una prima richiesta di 30 più bonus. Il problema è che il Manchester United sarebbe pronto ad arrivare anche a 40 milioni, e qui allora diventerebbe decisiva solo la volontà del francese.

Parallelamente, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno completando due uscite che in cassa porterebbero 9 milioni di euro totali: 5 milioni li dovrebbe versare il Bologna per Giovanni Fabbian, (diritto di recompra a 12 milion garantito ai nerazzurrii), 4 il Torino per Valentino Lazaro, che però non ha ancora dato il suo ok definitivo al trasferimento.