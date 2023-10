Il Corriere della Sera presenta Inter-Benfica mettendo in guardia i nerazzurri contro lo spirito di rivalsa dei portoghesi, battuti nell'ultimo quarto di finale di Champions League. Sul quotidiano si sottolineano due aspetti fondamentali evidenziati da questo avvio di stagione: l'importanza delle rotazioni e le contromisure degli avversari per rallentare il gioco (particolarmente quello di Calhanoglu).

Quanto alla formazione, "potrebbe riposare Pavard per dare spazio alla premiata coppia Darmian-Dumfries. La rifinitura di stamattina però può cambiare le cose, anche perché il francese è arrivato a Milano dal Bayern Monaco per giocare partite come questa".