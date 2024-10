Il Corriere della Sera si concentra oggi, nell'analizzare il momento dell'Inter, sul doppio volto di una squadra che ha il miglior attacco e la sesta difesa della Serie A. Seconda a due punti dal Napoli, ha ancora il tarlo di non aver ritrovato la difesa d'acciaio dello scorso anno.

Troppi gol presi (9) e anche tanti sbagliati (Lautaro è a 2 gol con 17 tiri) che hanno fatto perdere punti con Monza e Genoa, oltre ai rischi corsi con Udinese e Torino. Secondo il quotidiano sarà difficile replicare i soli 22 subiti nella passata stagione, in cui c'era la bussola della seconda stella da conquistare ad orientare ogni scelta, anche se il campionato resta l'obiettivo principale.

In particolare, guardando alla fase difensiva, tre gol subiti sono molto simili tra loro (Dany Mota, Gabbia e Kabasele) e il numero di palle perse è troppo alto (113 col Torino) per non prestare il fianco. Di sicuro ci sono margini di miglioramento e dopo la sosta ci sarà un Barella in più.