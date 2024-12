Il Corriere della Sera presenta oggi un focus su Lautaro Martinez, che sta vivendo una stagione ben meno scintillante rispetto al 2023/24. A secco da 554', segna un terzo rispetto a un anno fa (6 gol contro 17) e pur sacrificandosi di più sembra ingolfato nei metri finali.

La buona notizia per i nerazzurri è che non c'è "Lautaro dipendenza": la squadra ha segnato con 14 marcatori diversi e durante il digiuno del capitano ha collezionato 20 reti. Ora, però, c'è una Supercoppa Italiana dietro l'angolo, il primo trofeo stagionale, anticipato dalla trasferta di domani a Cagliari. Un avversario a cui Lautaro ha segnato 9 volte, meglio solo alla Salernitana con 10.

Dall'altra parte va valutato l'impatto sul gioco della squadra in serate come quella del 6-0 alla Lazio e più in generale l'apporto che l'argentino fornisce. Ad oggi, si legge sul quotidiano, Lautaro sembra aver messo il costume da Robin lasciando quello di Batman a Thuram. Tutti, in casa Inter e nell'entourage del "Toro", sono però convinti che valga la teoria del ketchup: basta un gol e gli altri escono tutti assieme.