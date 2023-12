"Un'Inter esagerata". È questo il titolo scelto dal Corriere della Sera per applaudire l'ultima grande prestazione dell'Inter, reduce dal poker rifilato all'Udinese che vale il nuovo primo posto in classifica e l'ennesimo controsorpasso in vetta ai danni della Juventus, ora a -2 e unica inseguitrice visibile dallo specchietto retrovisore. Il Milan è scivolato a 9 punti, il Napoli a 14, come la Roma che però gioca oggi. "Un anno fa, con lo stesso numero di partite, l’Inter inseguiva il Napoli a 11 lunghezze, con 5 sconfitte già sul groppone e 8 punti in meno", ricorda il quotidiano generalista.

Un rendimento fotografato dal record di Sommer (10 clean sheet che nelle sue prime 15 partite in Serie A) e dalla migliore differenza della storia nerazzurra a questo punto del campionato (+30). I prossimi due impegni saranno martedì in Champions contro la Real Sociedad e domenica sera in casa della Lazio. Una trasferta complicata, ma nonostante questo "Inzaghi potrebbe anche fare una deroga e limitare il turnover in Champions", ipotizza il Corsera.