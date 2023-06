Il Manchester City vince il derby e alza nel cielo di Wembley la FA Cup, il secondo trofeo della stagione dopo la conquista della Premier, in attesa della finale di Champions con l’Inter. Come evidenzia il Corriere della Sera, però, na non mancano le ombre.

"Il City è la squadra migliore del mondo ma non è inarrivabile, non adesso, almeno - scrive il quotidiano generalista -. Da Londra arrivano buone notizie per l’Inter. I giganti non sono invulnerabili. Inzaghi, che oggi rivedrà la partita, avrà molti appunti da prendere. A una settimana dalla finale di Istanbul, non tutto funziona nell’orchestra di Pep. Haaland si impegna e si spreme, ma è macchinoso e non segna. Il fantastico De Bruyne, al rientro dopo un infortunio, mette il piede in entrambi i gol, ma è meno scintillante del solito. Bernando Silva e Grealish, i grimaldelli dei Citizens, non trovano mai il varco giusto. Il gioco è meno incisivo. A tratti il City sembra stanco e impreciso e soffre nel momento in cui lo United riesce a evitare la prima pressione e aggredisce con veemenza".