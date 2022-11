Il Corriere della Sera sospende il giudizio sull' Inter dopo il largo successo sul Bologna , rimandando ulteriori riflessioni a domenica prossima. "Il messaggio dei nerazzurri (con la Curva senza striscioni che saluta l’ex capo Vittorio Boiocchi morto in un agguato il 29 ottobre) sembra forte e chiaro, perché la rimonta è rapida, decisa, abbondante e pure in bello stile, a partire dal gol del pareggio di Dzeko , una perla al volo. Ma quello dell’Inter è ancora un dialogo con se stessa, per capire in profondità i problemi che la stanno zavorrando negli scontri diretti e nelle trasferte. E cercare le soluzioni".

La reazione interista ha "un peso certamente non trascurabile. Ma per misurarlo fino in fondo bisogna portare la bilancia in casa di Gasperini, all’ora di pranzo di domenica: contro una pari grado l’Inter non ha ancora fatto un punto in quattro occasioni".