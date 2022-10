Sono passati soltanto nove giorni dalla vigilia della gara di andata contro il Barcellona in Champions League. Nove giorni in cui l'Inter è andata verso "un paesaggio tutto nuovo, un orizzonte diverso", come lo definisce il Corriere della Sera. "L’Inter - riporta il quotidiano - si è presentata al doppio confronto senza Lukaku e Brozovic, oltre a Correa, assente al ritorno. Senza piani B, Inzaghi ha dato un segnale forte alla squadra, inserendo subito la formazione più adatta alle ripartenze, coi due attaccanti superstiti e Dumfries-Dimarco sulle ali, senza ricambi offensivi in panchina. Il paradosso è che l’Inter ne ha create in abbondanza (di palle gol, ndr) a Barcellona, sfruttando la pessima transizione difensiva degli uomini di Xavi e si è riportata ad Appiano il rammarico per la vittoria mancata: un senso di impresa incompiuta che torna utile per affrontare con le antenne dritte la Salernitana domenica all’ora di pranzo. La botta di autostima va capitalizzata per la rimonta in campionato, dove il ritardo di otto punti dal Napoli è già notevole".