Il modello politico della Premier League strizza l'occhio alla Serie A, con una rappresentanza ampia e nuove leggi speciali per un'organizzazione più libera. La strada che esige la Lega Serie A, governata da Lorenzo Casini, è ormai tracciata ed è stata ribadita più volte al presidente della FIGC Gabriele Gravina. L'edizione odierna del Corriere della Sera traccia il punto della situazione considerando oggi e domani come giorni importanti per sviluppi di stampo politico: nella giornata odierna, infatti, i club della Serie B si raduneranno per affiancare la Lega di A e serrare le fila contro il diktat imposto dalla FIGC.

I legali del presidente Casini stanno affinando il ricorso per depositarlo in tempo in vista del summit di domattina in Via Allegri, quando si cercherà - come evidenzia il Corriere della Sera - di trovare un punto di equilibrio. Situazione non semplice: il calcio chiede a Gravina una svolta. Ci sarà? Presto potremmo avere la risposta.