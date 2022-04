Il Corriere della Sera dedica ampio spazio all'episodio del gol annullato a Bennacer durante l'ultimo derby. Come emerso già ieri, l'AIA ha dato un parere che il quotidiano definisce "salomonico" rispetto alla decisione di Mariani: la scelta è corretta, ma lo sarebbe stata anche se il gol fosse stato annullato, perché si entra in una sfera interpretativa. "Una posizione - si legge ancora - che la dice lunga su come la Var, in certi casi, soprattutto nella valutazione del fuorigioco passivo, non sia affatto d’aiuto. L’Ifab sta lavorando a una riscrittura della regola generale, l’ipotesi è reintrodurre il concetto di «luce» fra chi attacca e chi difende, in modo da evitare di annullare un gol per l’offside di un naso troppo lungo. Sarebbe una buona idea".