Le prossime si preannunciano ore decisive per il mercato dell'Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera Fernando Felicevich, agente di Vidal e Sanchez, è a Milano e incontrerà la dirigenza nerazzurra in giornata. Prima si perfezionerà la risoluzione del contratto di Vidal, poi si cercherà un'intesa per Sanchez: l'attaccante ha ancora un anno di contratto, ha rifiutato diverse proposte perché vuole solo grandi club e per questo non sarà facile trovare un accordo sulla buonuscita.