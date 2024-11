Sei squadre in due punti non si vedevano da quarant'anni in Serie A. Le squadre erano sedici e i punti per vittoria due, come ricorda il Corriere della Sera. Ora siamo a un terzo del campionato e nell'era dei tre punti c'è un traffico assolutamente inedito.

Napoli, Atalanta e Fiorentina hanno tutte 5 punti in più dell'anno scorso e la Lazio addirittura 8. L'Inter ha invece 6 punti in meno e la Juventus 5. Il livellamento, però, è al momento verso il basso, perché col passo del Napoli capolista la proiezione è un campionato vinto a quota 82 punti e sarebbe il più basso dal 2011 (il Milan vinse a 83). Nel 2020 l'Inter arrivò seconda con 82 punti, ma altre quattro volte nell'ultimo decennio con questa quota non si sarebbe arrivati nemmeno secondi.

Ad accelerare, si legge, dovrebbe essere soprattutto l'Inter, a cui mancano soprattutto i gol di Lautaro e la solidità difensiva, oltre alle vittorie negli scontri diretti. I nerazzurri sono la squadra che ha cambiato e speso meno e anche quella con la rosa più vecchia, 30 anni di media, ma l'esperienza potrebbe fare la differenza più avanti.