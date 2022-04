Nei giorni di un infuocato finale di stagione, con campionato e Coppa Italia tutte da conquistare, si parla anche del mercato che verrà. "Al Dall’Ara non dovrebbe esserci il presidente Steven Zhang, ma da Bologna può nascere un futuro diverso per l’Inter, attiva sul mercato anche se concentrata sul finale di stagione - riporta il Corriere della Sera - Dybala resta una possibilità concreta. Ipotesi da non scartare è un altro ex bianconero, Miralem Pjanic. Il 32enne bosniaco, potrebbe essere un rimpiazzo di qualità, a costo zero, per Brozovic. Prima c’è da pensare al «Tripletino»".