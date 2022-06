L'affare Dybala è in stand-by, ma decollerà nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, "l’Inter non pare preoccuparsi per gli interessi mostrati da Atletico Madrid, Arsenal e Newcastle nei confronti del giocatore. A tempo debito migliorerà la proposta economica per definire anche l’arrivo a parametro zero dell’argentino".