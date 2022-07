Paulo Dybala , promesso sposo dell’Inter dalla primavera quando Beppe Marotta avvicinò l’entourage della Joya scaricata dalla Juventus, è ora al centro degli interessi di Napoli e Roma . Lo scrive oggi il Corriere della Sera , che tra le pagine della sua edizione odierna approfondisce il discorso legato all'argentino focalizzandosi sul club azzurro. "Non è un caso - racconta il quotidiano - che proprio ieri, dopo l’arrivo del presidente dei partenopei nel ritiro di Dimaro, si sia svolta una videoriunione con Dybala e Jorge Antun , il procuratore dell’argentino, che attualmente si sta allenando nella casa di Torino. Il Napoli ha fatto leva su più aspetti, la centralità nel progetto di Spalletti, un contratto da 6 milioni, la partecipazione alla Champions, il calore che la città storicamente riserva ai suoi numeri dieci. Resta lo scoglio rappresentato dai diritti di immagine, noto ostacolo nelle trattative fra De Laurentiis e i neo-acquisti (per Dybala che ha 48 milioni di followers rappresentano una voce importante fra i compensi)".

Sullo sfondo la Roma, che finora non ha presentato un’offerta vera e propria ma resta in contatto con l'intermediario Fabrizio Devecchi, e ovviamente l'Inter, che se non accelera rischia di veder sfumare la Joya. "Dopo che Antun aveva preso tempo nell’incontro a Milano in cui Marotta aveva messo sul piatto l’offerta scritta da 5 milioni come base fissa più un milione di bonus solo in caso di oltre il 50 per cento delle presenze, l’uragano Lukaku ha avuto il sopravvento - ricorda il Corsera -. Prima l’ad nerazzurro ha chiesto all’entourage del giocatore di tergiversare con le squadre interessate, in attesa che partissero due attaccanti (Sanchez più uno fra Dzeko e Correa). Ma davanti alla richiesta dei procuratori di Paulo di firmare un pre-accordo in cui l’Inter si sarebbe impegnata a prelevare l’argentino una volta sfoltito il reparto offensivo, l’ad nerazzurro si è tirato indietro".

In questo momento il management nerazzurro preferisce chiudere per Gleison Bremer: lunedì è previsto un incontro il presidente del Torino, Urbano Cairo, per tentare di finalizzare l’operazione sulla base di 30 milioni più 5 di bonus.