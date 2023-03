E' una statistiche che è venuta fuori spesso nelle ultime settimane, quella riguardante la capacità di dribbling, di saltare l'uomo. Nel caso dell' Inter , è un punto dolente: come evidenzia il Corriere della Sera , davanti ci sono Leao a 1.91 a partita e Kvaratkhelia a 1.7 . Quindicesimo c'è Barella , unico in classifica per l' Inter , che nella graduatoria di squadra è penultima davanti alla Cremonese .

"L’Inter è una squadra che procede su binari prestabiliti, fatti di cross e di cambi di gioco: se va a grande velocità supera gli avversari con la sua fisicità, altrimenti non ha gli attrezzi del mestiere per cambiare il percorso di avvicinamento alla porta con classe e fantasia, anche se Calhanoglu e Mkhitaryan hanno nelle loro corde la possibilità di saltare l’uomo. Se però tentano rispettivamente 0.2 e 0.3 dribbling a partita vuol dire che non sono programmati per rischiare la giocata: se la creatività si spegne, i guai sono più difficili da risolvere".