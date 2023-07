E' attesa per oggi l'apertura delle buste presentate da Dazn, Sky e Mediaset dopo le trattative private con i vertici della Lega Serie A. Le offerte vanno presentate entro le 13.

Sicuramente, riporta oggi il Corriere della Sera, si resterà lontani dalla soglia di 1 miliardo e 150 milioni fissata come minimo da parte dell'assemblea dei club. "Non è semplice ipotizzare uno scenario: qualora venisse toccata la quota complessiva di 900 milioni, i presidenti potrebbero votare l’assegnazione dei diritti - riporta il quotidiano - In caso contrario c’è chi chiederà un nuovo rinvio e chi spinge per l’apertura delle sei buste contenenti le manifestazioni di interesse di fondi e banche per realizzare il canale".