Il Corriere della Sera fa il punto sulla situazione del mercato dei nerazzurri. "All’Inter serve solo un difensore centrale, ma il rebus si scioglierà la prossima settimana - si legge -. Ieri l’agente Pastorello ha aggiornato i dirigenti nerazzurri sulla questione Acerbi: Lotito apre alla cessione in prestito con diritto di riscatto. Ma l’Inter lo considera la terza scelta ed è disposta a prenderlo solo in prestito gratuito: prima vuole però sondare la fattibilità delle operazioni con Chelsea e Dortmund per Chalobah e Akanji".