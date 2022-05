Il fine settimana dell'ultima di campionato sarà caratterizzato a Milano non solo dalla vittoria dello scudetto presumibilmente da parte di una tra Inter e Milan, ma anche dal "concertone" di Radio Italia. Per evitare sovrapposizioni tra un probabilissima festa per il tricolore (che spesso coinvolge proprio Piazza Duomo dove si svolgerà l'evento dell'emittente) e la manifestazione con tutti i cantanti, il Viminale ha chiesto alla Lega Calcio, su input della Questura, la disputa di domenica di Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, nel caso in cui si arrivi a una situazione che obbliga alla contemporaneità delle due sfide.