Federico Chiesa è fuori dal progetto dalla Juventus. La conferma è arrivata ieri dalla mancata convocazione per l'amichevole col Brest e dalle parole di Thiago Motta che ha invitato l'ex Fiorentina alla partenza. Sul giocatore c'è anche l'Inter, interessata soprattutto in caso di addio a costo zero in ottica 2025.

Intanto la dirigenza bianconera si muove per la ricerca di un sostituto: i nomi in lizza sono sempre quelli di Adeyemi (il Dortmund chiede 40/45 milioni di euro) e Nico Gonzalez della Fiorentina. Lo riporta il Corriere della Sera.