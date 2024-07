Autonomia della Lega Serie A, il presidente Lorenzo Casini spinge senza indugio, pur essendo consapevole che la strada non è semplice. Anche se l'emendamento Mulé ha intrapreso quella direzione: "Negli ultimi anni questo paradosso, sintetizzabile nella nota formula “no taxation without representation”, ha mostrato tutti i suoi effetti dannosi. La serie A, oltre a contribuire allo stato con 1 miliardo di euro annuo in carico fiscale, versa per legge ogni anno a tutto il movimento il 10 per cento dei propri introiti da diritti audiovisivi, ossia 130 milioni di euro, di cui 13 milioni di euro sono destinati direttamente alla Federazione. La mutualità è un bene, sia chiaro, e nessuno vuole ridurla, ma avere organi federali dove la serie A non ha alcun peso è irragionevole", spiega Casini al Corriere della Sera.

Casini spiega: "Dopo anni di istanze rimaste inascoltate, tutti i club di A hanno deciso per ben due volte di andare in questa direzione. E' una misura per il bene del sistema federale. Servono interventi immediati. La riflessione era viva da tempo".