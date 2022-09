Giovedì l'Inter ha incontrato Goldman Sachs, da tempo advisor della società nerazzurra, per definire l’aggiornamento del dossier che descrive lo stato finanziario del club. È lo scenario confermato oggi anche dal Corriere della Sera, che si proietta poi a Inter-Torino sostenendo che sulle tribune di San Siro è atteso Lukaku atteso in tribuna: il centravanti rientrerà oggi dal Belgio, terminato il periodo di cure con il fisioterapista Maesschalck. Sarà ancora Dzeko ad affiancare Lautaro in attacco, mentre a centrocampo Calhanoglu favorito su Mkhitaryan: "In porta torna capitan Handanovic (Onana dovrebbe giocare a Plzen)", riferisce poi il giornale.