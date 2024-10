Sarà una corsa contro il tempo per l'Inter in vista di domenica quando al Meazza si presenterà la Juventus. Come evidenzia il Corriere della Sera, Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi faranno di tutto per recuperare dopo gli stop muscolari subiti all'Olimpico. In realtà, però, se per il centrale gli esami sono attesi oggi, per quanto concerne il turco si cercheranno di evitare ricadute dopo l'elongazione agli adduttori della coscia sinistra.

Domani a Berna mancherà anche Kristjan Asllani, che può recuperare per domenica, ma tornerà a disposizione Piotr Zielinski per tamponare l'emergenza.