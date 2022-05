Non c'è solo l'attacco nei ragionamenti degli uomini mercato dell'Inter. Come riporta il Corriere dlela Sera, dopo Perisic il Tottenham di Conte "potrebbe presto portarsi via anche Bastoni. Il difensore porterebbe nelle casse dell’Inter circa 60 milioni". Con tale cifra partirebbe poi l'assalto a Bremer, "valutato dal Torino 40-45 milioni: nella trattativa l’Inter vorrebbe inserire Pinamonti e il Primavera Casadei".