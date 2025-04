Con l'acido lattico ancora in circolo, ma servirà uno sforzo extra. Il Corriere della Sera presenta Bologna-Inter come una gara che può essere lo snodo per lo scudetto. Se aveva un jolly da giocarsi, la squadra nerazzurra lo ha fatto a Parma prima della doppia sfida al Bayern Monaco e ora bisogna approfittare dell'emotività positiva derivante dalla qualificazione in semifinale di Champions League.

Al Barcellona si penserà più avanti perché di mezzo ci sono anche Milan e Roma, prima del 30 aprile, a sua volta la formazione catalana è in piena lotta per la Liga con 4 punti più del Real Madrid e due clasicos ancora da affrontare, il 26 aprile per la finale di Coppa del Re e l'11 maggio in Liga.

I catalani, si legge, sono fortissimi. Hanno battuto due volte il Real 4-0 e 5-2, stupiscono in attacco ma sono anche vulnerabili in difesa. Ed è quindi lecito pensare che Inzaghi si presenterà al Camp Nou con l'atteggiamento già visto a Monaco di Baviera. Con una consapevolezza: in entrambe le gare col Bayern l'Inter ha segnato subito dopo aver subito gol. Un segnale di grande lucidità.

Chiosa del quotidiano su quel che sta facendo Inzaghi: i record sono sempre di più, ma poi serve una Coppa per contenerli tutti come si deve.