L' Inter torna al Dall'Ara, nello stadio in cui è volato via lo scudetto dieci mesi fa. "Logico attendersi oggi una risposta diversa, dopo la difficile ma fondamentale vittoria contro il Porto nell’andata di Champions", secondo il Corriere della Sera , che aggiunge: "Senza Skriniar, alle prese con una lomboglutalgia sinistra e senza Dimarco, fermato da un affaticamento muscolare addominale, Inzaghi rilancia sia Lukaku che Brozovic dall’inizio. Due possibili antidoti all’abbiocco post vittoria, anche se il belga era in campo pure a Genova e dopo un inizio incoraggiante si era incartato".

Insomma, quattro giorni dopo serve una conferma contro un avversario a cui Lukaku ha fatto quattro volte gol su quattro, anche per rinnovare l'intesa con Lautaro, che è notevolmente cresciuto sul piano dello status. Il quotidiano evidenzia che "Il Bologna di Motta è una bella palestra, perché rispetto alle medio-piccole con cui l’Inter ha perso punti preziosi, viaggia a ritmi leggermente superiori, alla ricerca di un obiettivo come la qualificazione europea che da tanti anni non era all’orizzonte: non c’è Arnautovic, motore della rimonta che costò all’Inter lo scudetto nella partita dell’errore di Radu. Ma i rossoblu hanno vinto 4 delle ultime 6 di Serie A e hanno accumulato 13 punti, come Inter e Roma".