Nicolò Barella e Alessandro Bastoni sono la prima coppia italiana a firmare gol e assist in una gara a eliminazione diretta di Champions League dai tempi di Matri-Quagliarella in Juventus-Celtic degli ottavi 2013. Lo ricorda il Corriere della Sera , che avanza però un altro paragone. "Il primo gol dell’Inter al Da Luz è identico a un altro, molto più nobile, il primo contro il Brasile segnato da Paolo Rossi al Mundial ’82, su cross di Cabrini", scrive il quotidiano.

La vittoria a Lisbona deve essere per l'Inter un punto di ripartenza per la Serie A. "Inzaghi - si legge - si sta confermando un maestro in questo tipo di partite, con una particolare propensione a smontare avversari che cercano di imporre il gioco". Guardando ai singoli, "se Bastoni con la sua giocata sulla sinistra ha innescato anche l’azione da cui poi nasce il rigore di Lukaku, nessuno più di Barella è l’uomo immagine della doppia anima di questa Inter: reduce da due pali con Juve e Salernitana che non hanno certo contribuito a diminuire il nervosismo anche nei confronti dei compagni, la mezzala nerazzurra ha segnato il primo gol di testa della sua carriera nei club. Ma soprattutto, con Brozovic e Mkhitaryan ha creato un mix di palleggio, fisicità e senso tattico, difficile da gestire per un avversario fin qui imbattuto in Coppa".