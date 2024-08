L'Inter di Inzaghi pareggia per la quinta volta su cinque a Genova, ma questa volta "si mangia le mani" perché il 2-2 di Messias arriva in pieno recupero, sulla ribattuta di un rigore parato. Questa, in sintesi, l'analisi a caldo del Corriere della Sera dopo la prima uscita ufficiale dei nerazzurri. Il quotidiano generalista parla di "illusione della rimonta vincente" che dura poco, dal momentaneo 2-1 di Thuram fino al rigore causato da Bisseck.

Adesso l'Inter, in attesa delle altre partite mancanti, si trova - potenzialmente - a dover rincorrere. "E non è detto per forza che sia un male".