Antonio Conte torna ad essere un'ipotesi per la Juventus. A scriverlo oggi è il Corriere della Sera, secondo cui qualora dovesse andare via Allegri, i bianconeri stanno scrutando "profili del tutto diversi, per età e formazione: da Tudor, che a Torino tornerebbe di corsa e che il Marsiglia liberebbe, a Italiano, pensiero complicato (parecchio) dall’anno di contratto con Commisso.

Sfogliato il depliant, il club vorrebbe però evitare salti nel buio, a questi livelli di pressione. Tanto che, un dirigente, è stuzzicato dall’idea — e tale rimane, al momento — di un clamoroso ritorno, quello di Antonio Conte: che, da qualche tempo, chiacchierando con gli amici è parso vago sul proprio futuro".