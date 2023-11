Come ricorda il Corriere della Sera, era già successo un anno e mezzo fa di arrivare alla partita decisiva per l'Italia, allora contro la Macedonia, a ridosso di Juventus-Inter. Alla gara di stasera contro l'Ucraina parteciperanno nove "bianconerazzurri" più un'altra ventina in giro per il mondo.

A tifare per la nazionale ci sono sicuramente Allegri e Inzaghi, perché una volta qualificata agli Europei la squadra di Spalletti potrebbe giocare a marzo due amichevoli e non un playoff dal significato certamente diverso.

Guardando all'Inter, Inzaghi potrebbe vedere in campo Barella e Frattesi insieme, una coppia che potrebbe consolidarsi in vista di un eventuale impiego nel club.