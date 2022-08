Un gol soltanto di un giocatore italiano su tredici totali. Sono i dati della seconda giornata, illustrati dal Corriere della Sera . L'unica rete italiana è quella di Domenico Berardi . " Roberto Mancini , in tribuna a Bergamo insieme a Lele Orial i per Atalanta-Milan , si è dovuto accontentare di seguire la deludente prestazione di Tonali e dare una sbirciatina a Calabria e all’italo-brasiliano Toloi. Okoli e Scalvini , ragazzi di talento dell’ultimissima generazione, uno del 2001 e l’altro del 2003, hanno giocato rispettivamente 13 e 22 minuti".

Pochi anche i giocatori italiani in campo: 105 su 312 nella prima, 110 su 309 nella seconda. "La Lega di serie A ha un accordo, per adesso verbale, con la Federcalcio, che dovrebbe consentire al c.t. di chiamare a Coverciano, circa una volta ogni due mesi, la meglio gioventù: ragazzi che Mancio cerca disperatamente di tirare su visto che nelle rispettive squadre non vengono quasi mai impiegati", scrive il Corsera. Va detto che "se i club non pensano a sufficienza alla Nazionale, guardando in maniera poco lungimirante al proprio orticello, è altrettanto vero che a parità di valore i calciatori stranieri costano meno".