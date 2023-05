Tra le pagelle del Corriere della Sera riguardanti Inter-Milan ci sono ovviamente grandi elogi per i nerazzurri. Uno in particolare per Francesco Acerbi. "Guida da comandante una difesa che concede il minimo sindacale: solo Inzaghi credeva davvero in lui. Ed è una rivincita memorabile per tutti e due", si legge sul quotidiano.