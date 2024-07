Piotr Zielinski non vede l'ora di unirsi all'Inter campione d'Italia. Dopo la delusione dell'annata con il Napoli e il mancato rinnovo, è arrivata anche quella con la Polonia, prima nazionale a essere eliminata da Euro 2024. Ora però il polacco - come sottolinea il Corsport - è pronto a ripartire con tantissima voglia per la nuova avventura in nerazzurro.

Tutto confermato dagli allenamenti personalizzati che sta svolgendo in vacanza con la supervisione di un preparatore personale. Dopo Udinese, Empoli e Napoli, l'Inter sarà la sua quarta squadra italiana. Secondo il quotidiano romano, però, Zielinski partirà come alternativa di lusso considerando l'intoccabile Mkhitaryan. Ma la stagione è lunghissima e di spazio ce ne sarà eccome per il polacco.