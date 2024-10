L'infortunio di Calhanoglu e i problemi di Asllani hanno spalancato le porte alla titolarità di Zielinski nel ruolo di regista. E il polacco ha saputo sostituire il turco anche per quanto riguarda i tiri dal dischetto: due su due.

Come ricorda il Corsport, l'esame per il polacco era attesissimo in quel ruolo: nessun problema dal dischetto e nessun affanno nell’assorbire i compiti del regista nella zona nevralgica del campo. Zielinski bravo non solo nell’interpretazione del ruolo, ma anche per l’efficacia delle giocate: l'ex Napoli è stato uno dei migliori in casa interista. Insomma, Inzaghi può consolarsi: delusione per il pari, ma forse ha trovato il degno sostituto di Calhanoglu.