"L’Inter non è in vendita. Il futuro del club non è mai stato in discussione, e la nostra visione è chiara. Il nostro impegno è a lungo termine, volto a garantire un futuro all’altezza della storia dei nostri colori". Queste le parole di ieri di Steven Zhang. Dichiarazioni che però non convincono il Corriere dello Sport: "Lo scenario finale, come già emerso, è che possa essere un consorzio a rilevare l'Inter, come avvenuto recentemente con il Chelsea, sotto la regia della stessa Raine - si legge -. E, peraltro, non può nemmeno essere trascurato un passaggio contenuto nella relazione che accompagna il bilancio del club nerazzurro. A proposito della continuità aziendale, infatti, viene specificato che «l'azionista di riferimento (Suning) ha già manifestato il proprio impegno formale a supportare finanziariamente il Gruppo per almeno dodici mesi dalla data di approvazione del presente bilancio o, qualora si verifichi prima dei dodici mesi un cambio di controllo della Capogruppo, fino alla data in cui verrà mantenuto il controllo della medesima». Secondo viale Liberazione si tratta di una precisazione voluta dai revisori. La sensazione, però, è che si sia voluto anche mettere le mani avanti, prevedendo possibili cambiamenti entro la fine dell’esercizio in corso".