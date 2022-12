"Ovvio che il clima di festa e il fine serata abbiano contribuito, ma, per tornare alla realtà, la battuta di Zhang jr. fotografa al meglio la condizione attuale dell’Inter, che davvero non ha risorse a disposizione per il mercato di gennaio - si legge -. E, in ogni caso, in vista di quello estivo, resta sempre quell’attivo di 60 milioni di euro da raggiungere entro il 30 giugno 2023. Peraltro, non è che, scavallato l’attuale esercizio, la situazione sia destinata a migliorare. Suning da tempo ha chiuso i rubinetti e anche il sostegno garantito dagli sponsor cinesi si sta esaurendo: l’Inter, insomma, deve camminare con le proprie gambe, autoalimentandosi. Solo che le necessità di cassa sono sempre ingenti e il prestito di 275 milioni euro garantito da Oaktree, dopo una prima tranche versata nel maggio 2021 e una seconda, di oltre 100 milioni, per provvedere all'aumento di capitale destinato a coprire il rosso dell'ultimo bilancio, si sta esaurendo. Tanto più che quella cifra, insieme a più che corposi interessi, andrà restituita entro il maggio 2024. Come noto, Zhang vorrebbe rinegoziare il prestito, solo che, al di là del fatto che i tassi, già alti, potrebbero solo aumentare, si tratterebbe solo di spostare in avanti la data limite, non certo di dare un nuovo impulso, anzi. A meno che non entri un nuovo partner".