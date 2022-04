Dusan Vlahovic punta l'Inter. Ieri, il bomber serbo ha svolto un lavoro specifico alla Continassa e anche oggi è atteso per proseguire il lavoro personalizzato, nonostante il giorno di riposo concesso ai giocatori della Juve da Max Allegri. L'ex Fiorentina, si legge sul Corriere dello Sport, non vuole lasciare nulla al caso nella settimana che precede il suo primo derby d'Italia contro i nerazzurri, a cui ha segnato una sola volta in sette incroci, l'1-1 al fotofinish nel dicembre 2019. Domenica sera la storia sarà diversa, forse condivisa con Paulo Dybala: "la soluzione stuzzica eccome perché i due hanno dimostrato di poter essere decisivi, fin dalla prima uscita di Dusan in bianconero. Con il Verona, Dybala ha impiegato solo tredici minuti per confezionare un assist vincente per il compagno, che ha ricambiato il favore al Diez per stappare la partita con la Salernitana. Restano nove partite (dieci in caso di finale di coppa Italia) per sfruttare Dusan&Paulo, poi il futuro sarà tutto di Vlahovic", scrive il quotidiano romano.