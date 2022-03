Come conferma anche il Corriere dello Sport, niente da fare per Brozovic. Dopo il graduale rientro in gruppo, il croato ha avvertito ancora qualche fastidio al polpaccio e allora è stato lasciato a casa da Inzaghi per non rischiare un infortunio serio. Chi al suo posto? "Vidal, già vice-Barella ad Anfield cinque giorni fa, può prendere il posto di Brozovic in formazione con Gagliardini alternativa. Ma sono valutazioni sulle quali Inzaghi ragionerà in queste ore, senza tralasciare l'ipotesi Vecino. Bisognerà arrangiarsi senza il faro del centrocampo, in quella che è un’altra notte-verità per l’Inter", si legge sul Corriere dello Sport. Per il resto, in campo i soliti noti, con Dumfries e Perisic ancora preferiti a Darmian e Gosens che probabilmente entreranno a gara in corso.