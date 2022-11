"Il focus, evidentemente, è stato sulle due reti subìte. E il tecnico ha sottolineato come in quelle situazioni, soprattutto sul primo gol, si debba ricorrere al fallo tattico - racconta il quotidiano romano in riferimento al confronto avvenuto tra tecnico e giocatori -. L’allenatore piacentino ha ribadito come attenzione e concentrazione non debbano mai venire meno, perché qualsiasi episodio può risultare decisivo e condizionare la partita. E attenzione anche alla presunzione, visto che, forse, qualche nerazzurro, nella ripresa, ha pensato che mettere sotto i bianconeri non sarebbe stato un problema. Contro la Juve, l’Inter è mancata pure in attacco, mancando una serie di occasioni che, se sfruttate, avrebbero portato a un risultato differente: quindi maggiore cattiveria, perché una squadra che costruisce 4 palle-gol nel primo tempo contro la miglior difesa del torneo non può permettersi di arrivare all’intervallo sullo 0-0".