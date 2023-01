Sarà una settimana di Coppa Italia non solo per l'Inter ma anche per il Milan. Pioli, spiega il Corriere dello Sport, non potrà fare grande turnover né giovedì con il Torino né in campionato. "Pioli potrebbe mettere mano alla formazione con qualche cambio ma non dovrebbe stravolgere l’intera squadra, anche perché ci sono stati pochi recuperi in queste ore - si legge sul quotidiano - L’unico giocatore rientrato, rispetto ai nove infortunati che da tempo affollano l’infermeria rossonera, è Junior Messias.