L'Inter si prepara alla Champions League, alla bolgia di Madrid, facendo forza su una difesa di ferro. I numeri che sottolinea il Corriere dello Sport parlano chiaro: il portiere non ha subito gol in 23 partite su 38 totali. Una percentuale di clean-sheet da capogiro pari al 60%, che in campionato arriva al 64% considerata la porta inviolata in 18 match su 28.

Anche il crash test di Bologna ha dato indicazioni positive. Anche perché, rispetto all'andata con l'Atletico, nel frattempo è stato recuperato pure Acerbi.