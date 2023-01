Con Lukaku ai box (di nuovo...) e Dzeko sicuro titolare vista la panchina iniziale in coppa, allora l'altra maglia in attacco se la giocano Lautaro e Correa. Ballottaggio tutto argentino secondo il Corriere dello Sport, che non esclude l'impiego dal 1' del Tucu. "Lautaro Martinez ha giocato 120 minuti col Parma, ed è un titolarissimo che servirà contro il Milan mercoledì: ragion per cui sembra indiziato a rifiatare e vedersi nel secondo tempo, ma il ballottaggio è aperto - si legge -. Dzeko e Correa, di minuti ne hanno condivisi 46 nel dentro o fuori che a un certo punto richiedeva i supplementari martedì.