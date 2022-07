Lunedì le visite mediche, martedì l’abbraccio con Sarri e il primo allenamento a Formello. È questo - riferisce il Corriere dello Sport - il programma che attende nei prossimi giorni Matias Vecino, arrivato alla Lazio dopo essersi svincolato dall'Inter con un compito ben preciso. "Dev’essere un titolare in più, una mezzala pronta per l’uso, per dare grinta e fisicità quando occorrerà - si legge -. Deve farsi perdonare dai laziali quel Golden Goal segnato il 20 maggio 2018 con i nerazzurri all’Olimpico. Fu il 2-3 che annientò il sogno Champions della Lazio. A Lotito quello scherzetto costò una quarantina di milioni. Matias Vecino s’aggiungerà a Luis Alberto (se rimarrà), Milinkovic e Basic. E’ la batteria di mezzali agli ordini di Sarri".