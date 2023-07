Per le prossime 48 ore, l'Inter si aspetta il rilancio decisivo del Manchester United per André Onana: con 50 milioni più bonus, la chiusura sarebbe fatta. Al contempo, i nerazzurri lavorano all'alternativa. Anzi, alle alternative: Trubin e Sommer. "Con il 21enne ucraino un accordo è già stato raggiunto. E il diretto interessato non fa nulla per nasconderlo, continuando a commentare su Instagram notizie o post che lo riguardano - sottolinea il Corriere dello Sport -.

Meno definita, invece, la situazione di Sommer, che gradirebbe l'Inter e che potrebbe lasciare il Bayern per 6 milioni (ne guadagna 5 a stagione). Lo svizzero, però, vorrebbe garanzie sul ruolo di titolare. E, peraltro, il club bavarese deve pure capire se Neuer abbia effettivamente recuperato dal grave infortunio. In realtà, pare che il numero uno tedesco sia ancora in ritardo. E così il Bayern ha messo gli occhi su Mamardashvili, portiere georgiano del Valencia, molto apprezzato anche dall’Inter".