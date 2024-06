L'Inter vince anche la partita dei convocati all'Europeo. Sono 13, su un totale di 90 calciatori che andranno in Germania. I nerazzurri, sottolinea il Corriere dello Sport, avranno almeno un giocatore in sette nazionali diverse. Seguono Juve e Roma con 9 a testa, quindi Milan e Bologna con 8.

I nerazzurri che andranno agli Europei sono Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella e Frattesi (Italia), Thuram e Pavard (Francia), Asllani (Albania), Sommer (Svizzera), Arnautovic (Austria), Calhanoglu (Turchia), De Vrij e Dumfries (Olanda). Solo per infortunio non è andato in nazionale Acerbi.