Lautaro Martinez segna tanto e trascina l'Inter, ma tra lui e il record dei record con i 36 gol segnati in campionato da Higuain e Immobile ci si mettono... i rigori. L'ultimo sbagliato dal Toro è stato quello contro l'Atalanta: si tratta dell'ottavo penalty sbagliato sui 22 calciati complessivamente in nerazzurro. Un 36% di rigori non trasformati che non aiuta il capitano dell'Inter, comunque pronto a ripresentarsi al dischetto in caso di necessità.

"Di certo il pallone alla prossima occasione peserà ancora di più, ma il centravanti di Bahia Blanca è pronto a prendersi nuovamente questa responsabilità nel caso in cui ci fosse bisogno" assicura il Corriere dello Sport, ricordando che sia contro l'Atalnata che in Coppa Italia con il Bologna er assente Calhanoglu, rigorista designato da Inzaghi. Il turco è già a 9 su 9 in stagione e in carriera ne ha falliti appena 4 su 40.