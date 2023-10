Uscire con i tre punti da Torino per l'Inter significherebbe guadagnare punti su Milan e Juventus, in campo domani sera a San Siro da avversarie. Lo sa bene Simone Inzaghi, intenzionato a non lasciare nulla al caso per la delicata trasferta di oggi contro i granata, partendo da un'analisi degli errori commessi contro il Bologna.

"Solo ieri, con il rientro alla Pinetina di Sanchez, il tecnico nerazzurro ha avuto tutti i suoi uomini a disposizione. Così, c'è stata l’opportunità di tornare a quanto accaduto nell’ultima gara prima della sosta - racconta il Corriere dello Sport -. Davanti al video, Inzaghi ha insistito sugli errori commessi contro il Bologna, spingendo perché non accadono più. Nonostante l’avvio positivo di stagione, occorre che il gruppo compia un ulteriore step, crescendo e migliorando, soprattutto sul piano mentale, in modo che il lavoro svolto alla Pinetina poi venga applicato anche in partita, senza incertezze o distrazioni".

per quanto riguarda la formazione, anche il Corsport concorda con gli altri quotidiani: Bastoni potrebbe accomodarsi in panchina facendo posto a De Vrij, mentre a destra Darmian è in vantaggio su Dumfries.