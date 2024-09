Nella sfida tra Inter e Milan di questa sera ci sarà spazio anche per il duello a distanza tra Marcus Thuram e Rafael Leao, entrambi nati come esterni d'attacco ma con il francese che pian piano è stato avvicinato alla porta. Se i numeri della passata stagione tra i due sono simili (15 gol e 12 assist tra tutte le competizioni per il portoghese, stesse reti con 8 assist per l'ex 'Gladbach), le statistiche però non raccontano tutto: perché "Thuram, come tutta l'Inter, ha disputato una stagione straordinaria, mentre Leao ha pagato la discontinuità sua e della squadra nel rendimento sotto il livello del Milan di Pioli", scrive il Corriere dello Sport.

Una bilancia autorevole in questo senso è rappresentato dagli ultimi derby: Tikus è andato a rete all'andata e al ritorno, mentre Leao è fermo alla rete del momentaneo 2-1 nel 5-1 interista.