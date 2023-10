Il destino di Romelu Lukaku si incrocia anche con quello di Marcus Thuram, diventato a tutti gli effetti l'erede del belga all'Inter dopo il mancato matrimonio estivo. Adesso Big Rom è alla Roma, ma nei piani della dirigenza interista c'era il suo ritorno nonostante l'arrivo del francese che in questa prima parte di stagione conta già 4 reti e 7 assist in 12 presenze.

Col senno di poi, per Marcus è forse stato meglio così: probabilmente, scrive oggi il Corriere dello Sport, se Rom avesse continuato la sua avventura in nerazzurro per Tikus gli spazi sarebbero stati più ridotti. E magari i numeri non sarebbero stati gli stessi.