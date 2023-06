Marcus Thuram oggi diverrà ufficialmente un giocatore dell'Inter e il Corriere dello Sport si porta avanti: quale numero di maglia? "Al Borussia Moenchengladbach aveva il 10, di cui, in nerazzurro, il padrone è Lautaro. Per quanto riguarda il 9, lasciato libero da Dzeko, è probabile che venga “tenuto” per Lukaku, che lo scorso anno si era dovuto accontentare del 90. E allora un’opzione potrebbe essere il 26, ovvero il numero che Thuram ha in nazionale".

Il Milan pensava di averlo in pugno e invece ecco il sorpasso nerazzurro per il primo colpaccio dell'estate. "Thuram, ovviamente, conosce l’Italia, e l’italiano, avendo trascorso diversi anni nel nostro Paese, dove ha giocato il padre Lillian. Peraltro, il suo idolo è, guarda caso, un ex nerazzurro, ovvero Ronaldo il Fenomeno", si legge.